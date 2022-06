Príncipe Harry e Meghan Markle tiveram um encontro de 15 minutos com Rainha Elizabeth II, diz jornal

13/06/2022 | 10:10



Parece que o encontro de Príncipe Harry e Meghan Markle com a Rainha Elizabeth II não foi algo muito caloroso. Segundo informações do jornal The Sun, tudo foi planejado pelos assessores reais e o casal teve apenas 15 minutos com a monarca.

Teria sido durante esse período, inclusive, que eles puderam apresentar a filha caçula - Lilibet Diana - à bisavô. Como você deve se lembrar, a criança foi nomeada em homenagem à rainha.

Segundo o The Sunday Times, Harry não teria tido a chance de ter um encontro privado com o irmão, príncipe William. Logo após as comemorações, o Duque e a Duquesa de Sussex voltam para Montecido, na Califórnia - onde moram atualmente.

