Luísa Sonza e Baco Exu do Blues lançam clipe do single Hotel Caro

13/06/2022 | 10:10



Eles estão de volta, e agora juntos! Luísa Sonza e Baco Exu do Blues se uniram para dar voz a música Hotel Caro, um R&B recheado de sentimentos e desejos sobre o fim de relacionamento positivo, o single foi produzido por Marcelo Delamare e lançado no último domingo, dia 12, em comemoração ao Dia dos Namorados.

Os cantores disseram que estão muito felizes e honrados em trabalharem juntos na música, Baco conta que ficou feliz em poder fazer parte do processo de criação de Luísa, e que para ele o encontro é importante, um pouco inusitado, mas que funcionou perfeitamente, será que podemos esperar mais parcerias futuramente? Luísa também disse estar animada e honrada por trabalhar com a voz de 20 ligações, ela ainda conta que o rapper a deixou escolher qual seria o dia do lançamento, que parceria, hein?!

É uma música incrível que eu tenho a honra de lançar com o Baco e estou muito grata por ele ter compartilhado totalmente esse projeto comigo, e ter deixado eu escolher a data de lançamento. Esse era um ponto muito importante para mim, já que acho que a letra super tem a ver o Dia dos Namorados. O single promete! Muito feliz e realizada com esta parceria, conta a intérprete de Anaconda.

Em parceria com a Lacta o clipe foi dirigido pelo fotógrafo baiano OG Cruz, com o conceito bastante ligado ao teatro, poucos objetos em cena e apenas os dois artistas cheios de talento como foco principal, a voz de SentaDONA mais uma vez entregou tudo, agora ao lado do rapper que desbancou Beyoncé e Jay-Z em Cannes.