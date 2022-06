9 hotéis para passar o feriado de Corpus Christi

Redação

O feriado de Corpus Christi, de 16 a 19 de junho, é uma boa pedida para quem quer viajar. Abaixo, veja nove sugestões de hotéis para aproveitar os dias de descanso em destinos brasileiros.

A lista inclui os hotéis:

Vila Siriúba – Ilhabela (SP)

Pousada Pedras e Sonhos – Monte Verde (MG)

Enotel Porto de Galinhas – Porto de Galinhas (PE)

Pousada Pérola da Mantiqueira – Monte Verde (MG)

Hotel Port Louis – Caraguatatuba (SP)

Vale do Sonho – Guararema (SP)

Praia Bonita Resort – Nísia Floresta (RN)

Pousada Jardim da Mantiqueira – Monte Verde (MG)

Pousada Papaya Container – Ubatuba (SP)

Vila Siriúba – Ilhabela (SP)

Com 55 mil m², a Vila Siriúba tem acesso à praia de mesmo nome em Ilhabela, com uma faixa de areia de 500 metros, além de águas calmas e claras. Situado na antiga Fazenda Siriúba, o espaço abriga oito casas e 13 suítes totalmente integradas à mata nativa e com uma decoração que privilegia aspectos da natureza e da cultura caiçara. Completam a estrutura da Vila Siriúba piscina e restaurante.

Pousada Pedras e Sonhos – Monte Verde (MG)

Cercada pela mata nativa, a Pousada Pedras e Sonhos oferece uma vista privilegiada nas alturas de Monte Verde. O cenário único, os chalés luxuosos e totalmente automatizados e a recepção calorosa garantem uma estadia mais que especial. Todos os chalés são integrados à natureza e equipados com todas as comodidades, além de banheira de hidromassagem dupla e varanda. Alguns contam ainda com lareira e sala de estar.

Enotel Porto de Galinhas – Porto de Galinhas (PE)

Resort all inclusive pé na areia, o Enotel Porto de Galinhas tem uma diversificada programação de lazer para todas as idades, incluindo atividades pensadas especialmente para as crianças no EnoKids. O resort conta ainda com um complexo aquático de 45 mil m², com rio lento, piscina de ondas, área infantil com tobogãs e jatos d’água. Para relaxar corpo e mente, há os tratamentos do Leger SPA. Café da manhã, almoço, jantar, lanches, petiscos e bebidas alcoólicas e não alcoólicas estão inclusos na hospedagem.

Pousada Pérola da Mantiqueira – Monte Verde (MG)

Para os apaixonados pela natureza, os chalés da Pousada Pérola da Mantiqueira têm arquitetura alpina e estão localizados em meio a um bosque de araucárias. São locais totalmente equipados e cuidadosamente decorados, para uma experiência única e relaxante. Contam ainda com lareiras perfeitas para as noites mais frias.

Hotel Port Louis – Caraguatatuba (SP)

Com uma estrutura completa de lazer e diversão para toda a família, o Hotel Port Louis fica a poucos passos da Praia de Tabatinga, uma das mais tranquilas da região, já na divisa com Ubatuba. Além da ótima localização, o complexo tem piscinas adulto e infantil, hidromassagem ao ar livre, academia, spa, brinquedoteca, sala de jogos e atividades como rapel, tirolesa e escalada. Há ainda loja de conveniência, estacionamento, restaurante e um completo bar de piscina.

Vale do Sonho – Guararema (SP)

O Vale do Sonho conta com uma estrutura completa de lazer que inclui duas piscinas, sendo uma climatizada e com toboágua, além de sauna, playground, quadra poliesportiva, brinquedoteca, salão de jogos, mini tirolesa e cama elástica – tudo isso em 12 mil m² de muito verde. Seu restaurante é também palco de eventos especiais, como festivais de massas, paella e galinhada. O hotel oferece ainda recreação especial para crianças e entretenimento para os adultos.

Praia Bonita Resort – Nísia Floresta (RN)

A menos de 40 km ao sul de Natal, o Praia Bonita Resort fica entre a Lagoa de Arituba e a Praia de Camurupim, tranquila e ideal para famílias com crianças. São 175 apartamentos, todos com vista para a ampla piscina que tem mais de 150 metros de extensão. Há ainda um ótimo restaurante, três bares, um spa completo, sala de jogos, brinquedoteca, loja de conveniência e academia. É possível escolher entre três sistemas de serviços: diárias com meia pensão, só com café da manhã ou com tudo incluso.

Pousada Jardim da Mantiqueira – Monte Verde (MG)

Ideal para momentos memoráveis a dois, a Pousada Jardim da Mantiqueira fica em meio a um amplo bosque de araucárias em Monte Verde. Todos os quartos têm decoração clássica que se integra em harmonia à paisagem ao redor. Já os luxuosos chalés são equipados com lareira e hidromassagem. O hóspede tem ainda a vantagem de estar a menos de um minuto da rua principal do distrito.

Pousada Papaya Container – Ubatuba (SP)

A Pousada Papaya Container conta com ambientes aconchegantes, excelente atendimento e suítes container totalmente equipadas. Ela fica a 100 metros da Praça da Baleia, do Aquário de Ubatuba e a uma quadra da Praia do Itaguá, conhecida pela orla movimentada e pelos vários bares, restaurantes e quiosques.

