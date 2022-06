Legoland Florida – As novas atrações do parque próximo a Orlando

Redação

A cerca de 45 minutos de carro de Orlando está o único complexo de lazer da região desenhado exclusivamente para crianças entre 2 e 12 anos. Situado em Winter Haven, a Legoland Florida conta com um parque temático e um aquático inspirado nos blocos coloridos de montar e mais um centro de lazer com tema da Peppa Pig (com atrações para os pequenos de 3 a 5 anos).

Além disso, o complexo conta duas opções de hospedagem, o Legoland Resort e o Beach Retreat. Todos esses espaços, como não poderiam deixar de ser, são caracterizados por blocos de montar coloridos que enfeitam desde atrações até ambientes comuns, jardins, piscinas e restaurantes.

Dividido em diversas terras, o parque temático tem como destaque áreas como a Miniland, na qual diversas regiões dos EUA estão representadas em miniaturas feitas de Lego. Com detalhes minuciosos nas fachadas dos monumentos, o lugar é o maior alvo de cliques do centro de lazer, mesmo porque também conta com projetos inspirados na saga Star Wars.

Temas famosos como Ninjago, Lego Friends e World of Chima servem de inspiração para as atrações do complexo inaugurado em 2011, mas que não para de se renovar. São cinemas 4D, simuladores, montanhas-russas, shows ou simples playgrounds que deixam a criançada em êxtase, correndo o tempo todo para lá e para cá. E o melhor de tudo é que, na maioria dos casos, os pais podem brincar com os baixinhos.

Novas atrações da Legoland Florida

Neste verão nos Estados Unidos, a Legoland Florida está promovendo a Awe-Summer. Trata-se de uma celebração que vai durar até 7 de agosto com diversas atrações, entre elas aventuras especiais aos fins de semana e shows de fogos. Confira:

Lego Friends Weekend

Nos sábados e domingos de junho, os visitantes poderão se juntar a Stephanie, Olivia, Andrea, Emma e Mia para decifrar um código a fim de ajudar a salvar Heartlake City de seus rivais do mal: Dr. Alvah e Carter. Além de conhecer os “Fab Five”, as famílias podem saborear guloseimas e aproveitar atividades divertidas, como:

Construir um robô LEGO com Olivia em Robots to the Rescue

Tornar-se um artista estrela com Andrea no topo das paradas

Juntar-se a Stephanie em sua aula de movimento ativo no Step-A-Thon

Criar obras-primas para colorir na Catástrofe Artística de Emma

Procurar pistas para encontrar tesouros escondidos completando a Explorer’s Quest com Mia

Celebrações Especiais

Em 2022, a LEGO celebra 90 anos de vida. E para celebrar, diversos eventos serão realizados na Legoland Florida. Veja alguns deles:

Touch the Sky — Um novo show de fogos de artifício, chamado, Touch the Sky, iluminará os céus sobre o Lago Eloise nos dias 2, 3 e 4 de julho para o fim de semana do Dia da Independência.

— Um novo show de fogos de artifício, chamado, Touch the Sky, iluminará os céus sobre o Lago Eloise nos dias 2, 3 e 4 de julho para o fim de semana do Dia da Independência. dos Estados Unidos. A apresentação transformará as cascatas de fogos de artifício em tijolos LEGO. LEGO CITY Space Day — Em 9 de julho, a área LEGO CITY servirá de palco para celebrar a fronteira final e a exploração espacial. Durante o evento, as famílias ganharão brindes e poderão ajudar a construir um telescópio LEGO funcional.

Novas atrações

Outras atrações prometidas pela Legoland Florida neste verão no Hemisfério Norte são:

– Junte-se aos professores da Florida Prepaid Schoolhouse para uma atividade educativa que inclui músicas científicas e a emoção de ler e escrever em um programa voltado para crianças de 2 a 6 anos. Escola de Spintjiztu – Aprimore suas habilidades ninja de chutar, cortar e se equilibrar enquanto a academia de treinamento ninja da Escola de Spintjiztu se desenrola no Palco LEGO CITY.

Lego na NASA

Quem for a Orlando também poderá ver novidades da Lego no Kennedy Space Center, o quartel-general da NASA em Cabo Canaveral, a cerca de uma hora da cidade.

Isso porque o local acabou de ganhar a atração Build to Launch: A STEAM Exploration Series. Liderada pelo novo time LEGO Space, esta série de aprendizado digital apresenta aos alunos de todo o mundo os conceitos, carreiras e tecnologia STEAM por trás da Missão Artemis I (que trata do primeiro voo do Space Launch System e o segundo voo planejado da nave espacial Orion, que passará seis semanas em órbita da Lua).