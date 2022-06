Descubra quais são os melhores filmes originais da Netflix

Bianca Bellucci

13/06/2022



Em 2021, a Netflix investiu US$ 17,04 bilhões em produções inéditas, de acordo com informações de um relatório do Wall Street Journal. O motivo para a alta soma está em conquistar um público cada vez mais disperso devido à quantidade de serviços de streaming no mercado. O problema é que, nem sempre, o conteúdo agrada público e crítica.

Para você não errar na escolha, o 33Giga separou os melhores filmes originais da Netflix. As pontuações foram baseadas no Metacritic, site que analisa críticas de veículos renomados e atribui uma única nota a partir delas.

México, 1970. A rotina de uma família de classe média é controlada de maneira silenciosa por uma mulher, que trabalha como babá e empregada doméstica. Quando diversos acontecimentos começam a afetar a vida dos moradores, é possível notar mudanças coletivas e pessoais. É vencedor de três prêmios do Oscar: Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Diretor e Melhor Fotografia.

Conhecido como O Irlandês, Frank Sheeran é um veterano de guerra cheio de condecorações que concilia a vida de caminhoneiro com a de assassino de aluguel da máfia. Promovido a líder sindical, torna-se o principal suspeito quando o mais famoso ex-presidente da associação desaparece misteriosamente.

A trama narra as complicações matrimoniais de Charlie, diretor de teatro em ascensão, e Nicole, atriz promissora que deixou a carreira em segundo para cuidar do marido e do filho. Com a iminência do divórcio, os dois precisam encontrar uma forma de sobreviver ao doloroso processo.

Vencedor do Oscar de Melhor Diretor, Ataque dos Cães está entre os melhores filmes originais da Netflix. Na história, um fazendeiro machão trava uma guerra de ameaças contra a nova esposa do irmão e seu filho adolescente – até que antigos segredos vêm à tona.

Chicago, 1927. Ma Rainey, conhecida como a Mãe do Blues, reúne sua banda para uma gravação. Mas tensões crescentes entre a cantora, seu tocador de trompete e os chefes da gravadora ameaçam o lançamento do disco.

Nova York, anos 1920. Irene Redfield, uma mulher negra, fica chocada ao reencontrar uma velha amiga. Isso porque ela esconde sua verdadeira identidade e finge ser branca. O elenco conta com nomes de peso, como Tessa Thompson e Alexander Skarsgård.

Uma produção indiana está entre os melhores filmes originais da Netflix. Em O Discípulo, Sharad Nerulkar dedicou toda a sua vida a se tornar um cantor de música clássica indiana. Ele seguiu as tradições e a disciplina dos anciãos, do seu mentor e do seu pai. Porém, ao longo dos anos, começa a questionar se é realmente possível alcançar a excelência que tanto procura.

Na casa dos 40 anos, uma autora se submete a várias fertilizações, pois deseja ser mãe. A situação acaba colocando em risco seu relacionamento com o marido, um produtor teatral que está cansado de tentar ajudar a esposa a engravidar. Mas a chegada de uma sobrinha traz novas esperanças ao casal.

Quatro afro-americanos veteranos de guerra voltam ao Vietnã à procura dos restos mortais de seu comandante e de um tesouro enterrado. Este é um dos filmes originais da Netflix dirigido por Spike Lee e com Chadwick Boseman e Clarke Peters no elenco.

Radha, uma dramaturga que já foi promissora, está se aproximando do estigma de ser solteira e artista aos 40 anos. Enfrentando rejeições da comunidade teatral enquanto ensina a um grupo heterogêneo de adolescentes, ela se revigora criativamente quando volta ao rap, sua paixão há muito esquecida.