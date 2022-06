Routine, terror sci-fi arrepiante da Raw Fury, recebe trailer; assista

Da Redação

Do 33Giga



13/06/2022 | 09:55



O arrepiante jogo de terror sci-fi ROUTINE teve trailer revelado durante o Summer Game Fest 2022.

Utilizando cenas in-game, o vídeo mostra como o projeto ROUTINE foi revivido e amadurecido desde seu anúncio inicial. Os desenvolvedores da Lunar Software criaram um mundo imersivo que atrai o jogador para explorá-lo enquanto se segura na ponta do seu sofá.

Completando a incrível ambientação de terror a ROUTINE, o renomado compositor Mick Gordon (Doom, Prey, Wolfenstein: The New Order) dá o tom ao terror com sua trilha atmosférica e efeitos sonoros únicos.

Por fim, a Lunar Software se juntou à publisher indie Raw Fury para apoiar o projeto até seu lançamento nos PC, Xbox One, Xbox Series X|S e Game Pass. Confira o trailer.

Anunciado em 2013, ROUTINE se destacou com sua premissa assombrosa em um ambiente isolado e opressivo. Desde então, a pequena e ambiciosa equipe da Lunar Software refez o jogo do zero para alinhar a experiência ao que originalmente havia sido planejado. O time de desenvolvimento contou mais sobre o novo e trailer e o projeto até agora num comunicado especial à imprensa que pode ser encontrado aqui.

O CEO da Raw Fury Jonas Antonson falou sobre ROUTINE.

“Como muitos outros, tenho esperado por este jogo há muito tempo. Originalmente, eu pensei que apenas fosse ter esta experiência como jogador e fã, mas os desenvolvedores decidiram juntar forças conosco! Estou ainda mais empolgado para realizar esta incrível jornada com eles.”

ROUTINE, o jogo

ROUTINE é um jogo de terror sci-fi em primeira pessoa ambientado em uma Lua abandonada e com estética futurística dos anos 1980. Nele, os jogadores explorarão uma estação abandonada procurando por respostas sobre os eventos misteriosos que aconteceram ali. Armado apenas com a Cosmonaut Assistance Tool (C.A.T.), para interagir com os vários sistemas de computadores, os jogadores devem navegar por quaisquer perigos desconhecidos que existirem.

Em ROUTINE, os jogadores precisarão enganar, ludibriar e manobraríeis caminhos para saírem ilesos de uma ameaça misteriosa que espreita o decadente complexo lunar. Explore as diferentes seções da estação, de shoppings abandonados a aposentos em deterioração, para entender o destino daqueles que viveram ali.

Uma interface visual mínima ajuda a manter a experiência ainda mais tensa e imersiva enquanto os jogadores tentam correr, se esconder ou se proteger de qualquer ameaça que aparecer.

A data de lançamento oficial de ROUTINE ainda não foi definida, mas os jogadores que quiserem acompanhar o progresso do jogo podem adicioná-lo às suas listas de desejo no Steam.