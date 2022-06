Bolsonaro diz ter indícios fortes de que venceu no 1º turno

da Redação



13/06/2022 | 09:32



Presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) voltou a manifestar ontem preocupação com a segurança do sistema eleitoral brasileiro,realizado por meio deurnas eletrônicas – processo que, segundo o chefe do Executivo nacional, está sujeito a ataques de hacker. Em participaçãode surpresa, por vídeo, no CPAC Brasil, ele afirmouque venceuas eleições de 2018 no primeiro turno, mas o resultado foi fraudado por partido adversário.

“O que eu vou falar agora, eu não tenho prova, vou deixar bem claro.No primeiro turno, porindícios fortíssimos, eu ganhei”, declarou Bolsonaro no congresso conservador, importado dos Estados Unidos pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente, que está sendo realizado em Campinas, no Interior paulista.

Bolsonaro afirmou que hackers contratados por partido adversário ao que estava filiado – na época, o PSL – invadiram os computadores do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e impediram que ele consumasse a vitória sem necessidade de segundo turno. Pelo resultado oficial da primeira rodada, o presidente obteve 46,03% dos votos válidos, enquanto Fernando Haddad (PT) ficou com 29,28%.

Na sequência, ainda de acordo com Bolsonaro, a agremiaçãopolítica quehavia contratado os fraudadores não fez o pagamento combinado e, por isso, os hackers não atacaram o sistema eleitoral no segundo turno, quando Bolsonaro conquistou55,13% dos votos válidos e derrotou Haddad, que recebeu 44,87%. O presidente, todavia, disse que não tem como provar o que contou.

Bolsonaro revelou, no congresso conservador, que o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, encaminhou ofício ao STF (Supremo Tribunal Federal) dizendo que “não interessa concluir o pleito sob a sombra da desconfiança”.

O presidente argumentou que o ideal seria aguardar a conclusão de inquérito que a Polícia Federaltoca sobre a eleição de 2018. O presidente afirmou que a esquerda pode voltar ao poder “das mais variadas formas”. Uma delas, seria enganando a população. “E também, de outra forma, é você aparelhando instituições. Quem é que colocouo Lula (seu provável adversário) na rua? Foi o (ministro do STF Edson) Fachin. É apenasuma dicado que está acontecendo.”