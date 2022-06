Kaká Diniz, marido de Simone, nega suposta indireta para Simaria nas redes sociais

13/06/2022 | 08:10



No último final de semana, dias 11 e 12, Simone se apresentou em Caruaru, Pernambuco, praticamente sozinha após um atraso de sua irmã que entrou no palco quando ela já estava encerrando o show. A atitude rendeu inúmeros comentários, e Kaká Diniz também viu o seu nome envolvido, já que ele fez uma publicação falando sobre caráter em suas redes sociais:

O palco mostra o talento, mas é nos bastidores que seu caráter é revelado, publicou ele, que ainda acrescentou:

Não compare o seu bastidor com o palco do outro. Primeiro porque, de todas as métricas, esta é a mais furada. Você não tem (nem nunca terá) a ideia completa do que aquele que está hoje sob os holofotes passou para chegar até ali. Depois, comparar o seu bastidor com o palco do vizinho é uma crueldade com você. Te incute um sofrimento desnecessário e recorrente, uma vez que todos os dias surge um novo Número 1.

Após a publicação, diversos internautas apontaram uma suposta indireta para Simaria, mas em conversa com o colunista Leo Dias, Kaká Diniz negou e afirmou que costuma realizar esse tipo de postagem em suas redes.

Vale pontuar que Simone ignorou as polêmicas e gravou um vídeo mandando um recado aos fãs.