Governo do Reino Unido pede que agência revise cenário no mercado de combustíveis

13/06/2022 | 07:48



O governo do Reino Unido solicitou à Autoridade de Concorrência e Mercados que conduza uma revisão urgente no mercado de combustíveis. Em carta datada de sábado, o secretário de Estado para Negócios, Energia e Estratégia Industrial, Kwasi Kwarteng, solicitou essa revisão urgente até 7 de julho e um estudo de mercado de mais longo prazo, a fim de explorar se o mercado de combustível no varejo tem afetado de modo adverso os interesses dos consumidores.

Há preocupação disseminada sobre a alta nos preços e o efeito das reduções em tarifas sobre a gasolina e o diesel, disse Kwarteng.

A revisão deve considerar a competição no mercado e fatores geográficos e qualquer novo passo pode ser adotado para fortalecer a concorrência e aumentar a transparência nos preços, acrescentou a autoridade.

"O povo britânico está com razão frustrado já que o pacote de 5 bilhões de libras nem sempre parece ter sido repassado para os preços e que em algumas cidades os preços seguem mais elevados que em cidades similares, próximas", afirmou o secretário.