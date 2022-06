Thainá Lana





A queima de fogos silenciosos anunciou ontem o fim do Arraial Solidário de Santo André, que ocorreu de sexta-feira a domingo. Em três dias, o evento realizado no Paço recebeu mais de 40 mil pessoas, que estavam ansiosas para celebrar o período de festas juninas depois de dois anos suspenso em razão da pandemia da Covid. A solidariedade também foi destaque da festividade. Durante o período foram arrecadadas 7.000 peças, entre agasalhos e cobertores, além de 12 toneladas de alimentos não perecíveis – itens que serão destinados as entidades assistenciais do município, por meio da campanha Doar é um ato de Amor.

Ao longo do arraial, realizado pelo FSS (Fundo Social de Solidariedade) de Santo André e pela Secretaria de Cidadania e Assistência Social, os visitantes puderam curtir diversas atrações musicais, como danças juninas, apresentações de DJs e grupos de forró, como a banda Falamansa, que possui mais de 20 anos de carreira e repertório com diversos hits. Além da música, o clima junino também estava presente nos jogos e brincadeiras disponíveis pelo espaço e na gastronomia, com comidas e bebidas típicas ofertadas em 44 barracas de entidades assistenciais.

O prefeito da cidade, Paulo Serra (PSDB), destacou a adesão da população ao evento solidário. “Muito orgulho em ver os andreenses ocupando o Paço durante os dias do Arraial Solidário. Vimos que a nossa gente colaborou em peso doando alimentos e agasalhos, e esses números expressivos de público e das vendas realizadas nas barracas das entidades assistenciais da cidade deixam claro o quanto os andreenses tem a solidariedade correndo no sangue”, falou o chefe do Executivo.

O bingo também foi um dos destaques do fim de semana. Contabilizando apenas o jogo de sábado, foram arrecadados R$ 2.535 – valor que será destinado para o Fundo Social de Solidariedade da cidade. Cada cartela custou R$ 5 aos participantes que concorreram a ampla variedade de prêmios, como Air Fryer, cafeteira Dolce Gusto, tablet da Samsung, caixa de som da JBL, televisão, entre outros. Todos os prêmios foram doados pela Ossel, empresa patrocinadora da iniciativa.

Diferentemente das outras edições, desta vez o Arraial Solidário de Santo André contou com barraca destinada para vacinação contra Covid e Influenza. Em meio a diversão, os visitantes, a partir de 12 anos, puderam aproveitar a festa para colocar a carteirinha de imunização em dia e completar o esquema vacinal.