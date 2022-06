Em noite de golaços, Tombense vence o CSA pela Série B do Brasileiro

12/06/2022 | 21:20



Com dois golaços, um de Everton Galdino e outro de Ciel, o Tombense confirmou sua ascensão na Série B do Campeonato Brasileiro, ao vencer o CSA por 2 a 1, na noite deste domingo no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG). A partida foi válida pela 12ª rodada.

Os dois gols do time mineiro foram marcados do segundo tempo e acertaram o ângulo do goleiro Jean, do CSA, que nada pôde fazer. O primeiro, de Everton Galdino, aos nove minutos, foi em chute de fora da área. Ciel, aos 21 minutos, cortou a marcação pela esquerda e bateu bonito sem chance para o goleiro. O CSA ainda descontou no final, com Rodrigo Rodrigues, de pênalti.

Com a vitória, o Tombense subiu para a sétima colocação, com 16 pontos, dois a menos do que o Sport, último clube no G-4 - zona de acesso. Depois de permanecer na zona de rebaixamento nas primeiras rodadas, o time mineiro está sem perder há quatro jogos.

O CSA estaciona na 15ª colocação, com 13 pontos, apenas um ponto distante do Náutico, último clube dentro da zona de rebaixamento. O time alagoano não perdia desde a sexta rodada, quando tinha sido derrotado pelo Vasco por 1 a 0, mas com um campanha com muitos empates - são sete - está na parte debaixo da tabela.

O primeiro tempo foi morno com os dois times pouco inspirados ofensivamente. O CSA foi quem criou a primeira chance aos 19 minutos, quando após tabelar com Gabriel, Lucas Marques bateu para fora cara a cara com o goleiro Felipe Garcia.

Com dificuldade em penetrar na área do CSA, o Tombense só criou chances em chute de fora da área na primeira etapa. Da primeira vez, Jean Lucas recebeu pela esquerda, limpou a marcação e bateu forte, com a bola passando rente ao travessão aos 22. Da segunda vez, aos 30 minutos, Renatinho arriscou de longe e Jean espalmou para escanteio.

Keké, de falta, aos 36, também levou perigo em chute da intermediária ao gol do CSA. Novamente fora da área, Keké, aos 46, bateu rasteiro e a bola passou perto.

Assim como no primeiro tempo, o Tombense buscava o gol em chutes de fora da área. Aos nove minutos, deu certo. Éverton Galdino recebeu na entrada da área, arrumou e bateu de esquerda no ângulo de Jean, marcando um golaço: 1 a 0.

O Tombense foi buscar o segundo gol aos 21 e novamente com um golaço. Ciel recebeu pela esquerda, cortou o marcador para o meio da área e mandou no ângulo do goleiro do CSA. A bola ainda tocou na trave antes de entrar.

O CSA tentou atacar depois dos dois gols sofridos, mas o Tombense conseguiu anular as investidas adversárias. No final, o CSA diminuiu aos 50 minutos com Rodrigo Rodrigues cobrando pênalti.

Pela Série B, o Tombense joga no próximo sábado diante do Novorizontino, em Novo Horizonte (SP), às 16h. O CSA joga no domingo contra O CSA, em Campinas (SP), às 11h.

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE 2 X 1 CSA

TOMBENSE - Felipe Garcia; David, Ednei (Marcondes), Joseph e Manoel; Rodrigo, Zé Ricardo e Jean Lucas (Nenê Bonilha); Keké (Kleiton), Everton Galdino (Gabriel Henrique) e Renatinho (Ciel). Técnico: Bruno Pivetti.

CSA - Jean; Lucas Marques, Werley, Anderson Martins (Edson) e Wellington; Felipe Augusto (Marco Túlio), Geovane (Giva Santos), Gabriel e Lourenço; Lucas Barcelos (Yann Rolim) e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Mozart Santos.

GOLS - Everton Galdino, aos nove, Ciel, aos 20, e Rodrigo Rodrigues, de pênalti, aos 50 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

CARTÃO AMARELO - Wellington e Geovane.

RENDA E PÚBLICO - ao disponíveis.

LOCAL - Soares de Azevedo, em Muriaé(MG).