Leandro Lima, um dos galãs de Pantanal, fala sobre a paternidade e relação com a filha de 21 anos de idade

12/06/2022 | 17:11



Um dos galãs de Pantanal, Leandro Lima está dando o que falar com o personagem Levi na trama da Rede Globo! Recentemente, além da sua atuação na novela, a vida pessoal do ator também viralizou nas redes sociais, já que recentemente o seu segundo filho veio ao mundo dentro do carro a caminho da maternidade.

Durante uma entrevista com a colunista Fábia Oliveira, Leandro falou sobre a chegada do herdeiro:

Agora, passada a adrenalina do nascimento do Toni, eu vejo que foi a maior aventura da minha vida. Foi do jeito que tinha que ser, foi lindo, ele nasceu saudável, lindo, bonzinho demais, disse ele, todo encantado.

Além de Toni, Leandro também é pai de uma linda mulher de 21 anos de idade, que completou o novo ciclo recentemente. A publicação do ator homenageando a herdeira deu o que falar nas redes sociais:

Minha relação com Giulinha é ótima. A gente conversa muito. A gente se parece, ela é muito próxima. E ela é uma menina linda, inteligente, muito sensível e agora está toda felizona com o Toni, contou.

Em seguida, o ator disse que as vezes se sente constrangido ao sair com a filha e ser comparado como um casal:

Me chateia um pouco quando chego numa loja e fala que é um belo casal, que aí eu fico constrangido, meio chateado, mas é normal também que as pessoas pensem nisso. Ela é um mulherão. Mas é isso... Giulinha é uma joia, afirmou.

Durante a entrevista, Leandro também falou sobre o sucesso de Pantanal:

A gente já imaginava que a novela fosse fazer sucesso, porque era um remake que estava sendo muito esperado. Se falava muito em Pantanal. A gente sabia que era uma história muito bem escrita, uma história humana que interessa as pessoas, mas bater todos os recordes, ter esse apelo na internet com pessoas muito jovens que não assistiam novela, ter essa infinidade de memes e sucesso por todo lugar que a gente passa? Eu, particularmente, não esperava.

Vale pontuar que recentemente, Leandro falou sobre o final trágico do seu personagem.