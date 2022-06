Dulce Maria faz show caracterizada como Roberta e emociona fãs

12/06/2022 | 16:38



Na última sexta-feira, 10, Dulce Maria retornou aos palcos no show 2000's Pop Tour - que reúne com cantores que marcaram os anos 2000 no México - e resolveu apostar em um look nostálgico.

A cantora recriou as mechas vermelhas no cabelo que eram usadas por Roberta Pardo, sua personagem na novela Rebelde.

Além disso, ela colocou um piercing no nariz e usou uma maquiagem preta nos olhos - elementos marcantes em Roberta.

Os fãs de RBD não contiveram a emoção e comentaram sobre a caracterização nas redes sociais.