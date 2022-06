Artistas embalam público do João Rock após dois anos sem festival

12/06/2022 | 16:22



O festival João Rock ocorreu em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, no sábado, 11, após dois anos sem ser realizado por conta da pandemia de covid-19. No Palco João Brasil, nomes mais recentes como Emicida, Criolo e Céu, que encerraram a noite, e Djonga, animaram o público assim como artistas que trouxeram um clima mais nostálgico, como CPM 22 e Titãs. Houve ainda apresentação conjunta de Pitty com Nando Reis, o reggae do Natiruts e shows de Humberto Gessinger e Roça Nova.

Coruja BC1 foi remanejado de última hora da linha do palco Fortalecendo a Cena para o palco principal depois que um dos integrantes do BaianaSystem testou positivo para covid, cancelando a participação da banda.

Já o Palco Brasil, em "edição Rio de Janeiro", focou em artistas fluminenses com extensa trajetória musical, como Erasmo Carlos, Barão Vermelho, Planet Hemp, Gabriel, o Pensador e Marcelo Falcão, que chegou a cantar sucessos de seus tempos de O Rappa. A abertura ficou por conta de Braza.

No Palco Fortalecendo a Cena, Rashid, Lelê e Drik Barbosa, Lagum, Poesia Acústica, Matuê e Cynthia Luz e Froid embalaram o público.

Ainda sem a definição de todas as bandas que irão se apresentar, o festival João Rock já confirmou sua 20ª edição em 2023.