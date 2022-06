Sem folga, Santos treina e espera recuperar desfalques para enfrentar o Juventude

12/06/2022 | 15:38



O Santos não parou para respirar e já iniciou a preparação para o próximo jogo na manhã deste domingo, horas após buscar o empate por 1 a 1 fora de casa contra o Atlético Mineiro. O time de Fabián Bustos realizou atividades na Toca da Raposa, CT do Cruzeiro. Os titulares no último jogo fizeram apenas trabalho regenerativo, enquanto o restante do elenco trabalhou normalmente no gramado.

O Santos precisou buscar o empate com um jogador a menos em campo, por conta da expulsão de Lucas Pires. O jogador cumprirá suspensão contra o Juventude na terça-feira e será desfalque certo. O Santos enfrentará o time gaúcho às 21h30, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Já o lateral-direito Madson sentiu incômodo muscular na coxa esquerda ainda no primeiro tempo do confronto e passou a ser dúvida para o próximo jogo. O próprio jogador afirmou que é improvável que seja titular contra o Juventude. O Santos informou que ele seria avaliado neste domingo, e a expectativa é que Madson seja substituído por Auro.

Desfalques contra o Atlético-MG, os atacantes Jhojan Julio e Léo Baptistão estão se recuperando de problemas musculares e existe a possibilidade de quem volta a tempo para o duelo no estádio Alfredo Jaconi. O jovem Ângelo, que passou quase um mês longo dos gramados e retornou no sábado, também é opção, mas o ideal é que não seja titular.

A seleção brasileira sub-20 está com os jovens Kaiky e Marcos Leonardo. O time enfrentará o Uruguai neste domingo no último jogo do Torneio Internacional do Espírito Santo neste domingo. Caso não sejam utilizados, os jogadores santistas poderão figurar na próxima escalação titular do time.

Uma provável escalação que Fabián Bustos deverá mandar a campo na terça-feira é: João Paulo; Auro, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Fernández, Sandry, Zanocelo e Bruno Oliveira; Léo Baptistão (Ângelo) e Rwan.