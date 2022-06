Cartolouco e Gabi irão entrar com uma ação judicial contra Rogério e Baronesa: -Os advogados já estão vendo tudo

12/06/2022 | 15:10



Parece que o clima tenso continua entre alguns casais de Power Couple mesmo após deixarem o reality. Segundo a colunista Fábia Oliveira, Cartolouco e Gabi prometeram entrar com uma ação judicial contra Rogério e Baronesa, que foram grandes rivais do casal durante a competição.

Os dois estiveram recentemente no Link Podcast, e Gabi explicou que após deixarem o programa, Rogério e Baronesa se aproveitaram da notícia que circulava na internet de que Cartolouco teria mencionado o filho falecido do casal durante a última briga deles na casa, quando segundo ela, isso não ocorreu.

- Se ele [Cartolouco] tivesse falado isso, na hora o Rogério iria rebater e e não rebateu. Não falou na entrevista de eliminação, só veio falar isso depois que aqui fora já estava repercutindo um tweet de um perfil fake e ele falou: Vamos usar isso.

E Cartolouco acrescentou:

- Depois que nós saímos, eles não mantiveram essa posição. Eles não foram nas redes sociais e falaram que fizemos tal coisa. Eles simplesmente sumiram.

Em seguida, o jornalista reforçou que o processo está encaminhado e que a acusação passou dos limites.

- Os advogados já estão vendo tudo, os vídeos e tal. Já está tudo encaminhado. É uma acusação que saiu totalmente da esfera do jogo e partiu para o lado pessoal. Eu falei isso ainda hoje, se a gente tivesse saído do programa e o Rogério não tivesse me acusado, eu super mandaria uma mensagem, falaria, porque o que aconteceu lá dentro fica lá dentro. Queria super voltar a falar com eles, conversar e entender, mas depois dessa acusação que ele fez, porque ele sabe que é mentirosa, não tem mais o que falar.