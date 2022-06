Paolla Oliveira sobre casamento com Diogo Nogueira: A vontade existe

12/06/2022 | 13:10



Alerta de casalzão! Paolla Oliveira está apaixonadíssima por Diogo Nogueira e não escondeu o sentimento durante uma entrevista ao jornal O Globo. Juntos desde julho de 2021, o casal já está pensando em casamento e não descartou a ideia de aumentar a família.

Pensamos em um casamento junino. A gente é mais dessa vibe! E celebrar a gente celebra todo dia. Todo dia, a gente faz um brinde. Pode ser com champanhe ou com café... Quem sabe ano que vem eu consiga travar a agenda do Diogo para casar? A vontade existe, declarou a atriz, que está no ar em Cara e Coragem.

Segundo Paolla, o relacionamento dos dois dá certo porque ambos somam:

Outro dia, uma pessoa me perguntou: 'O Diogo aprovou sua roupa?'. Oi? Como assim? Somos um casal que soma. Estou aqui puta da vida porque amanhã ele vai para Maceió, mas no fundo estou feliz por ele. Aí trocamos mensagens, falamos por vídeo. Esse moço viaja muito... Fui tentar pegar um fim de semana dele, e só consegui um dia no meio de agosto.

E, continuou:

Os dois estarem realizados profissionalmente é uma premissa importantíssima. Quando só um está feliz, não dura muito. Tudo isso parece muito clichê... Principalmente em tempos de casais modernos, trisais... Mas nós somos um casal simples, que fala coisas normais. Parceria, admiração e afeto soam como palavras fora de moda?

Sobre os planos de ter filhos, Paolla confessou que está sentindo uma vibração:

Meus pais ainda não têm netos. Já falei que meu irmão vai dar primeiro... Mas também daremos, sinto essa vibração em volta de mim, encerrou.