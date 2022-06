Maiara e Maraisa não podem mais usar a marca As Patroas, entenda

12/06/2022 | 11:11



Maiara e Maraisa estão impedidas pela justiça de usar a marca As Patroas, projeto que foi criado com Marília Mendonça. As informações são do colunista Lucas Pasin.

Segundo o profissional, uma liminar determinou que qualquer utilização da marca ocorrerá em multa de cem mil reais por utilização, seja em publicidades, eventos ou por meio físico e virtual. A determinação ocorreu após a cantora baiana Daisy Soares ter sido reconhecida como proprietária da marca.

Daisy afirmou que se apresenta como A Patroa desde 2013, e com o sucesso da marca conseguiu junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o registro de A Patroa em 2017, sendo a legítima titular da marca. Ela também contou que chegou a entrar em contato com o empresário de Marília Mendonça, que explicou que usaria apenas para uma festa. Porém, o projeto ganhou outras proporções. Ainda, segundo a cantora, ela tentou um acordo de forma amigável, mas não conseguiu.

Recentemente, em entrevista para a revista Piauí, o empresário de Marília Mendonça revelou que a Netflix está produzindo uma série documental sobre a vida da eterna rainha da sofrência.