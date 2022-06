Britney Spears publica vídeo do seu casamento e revela detalhe inusitado: Usei minha primeira calcinha de diamantes

12/06/2022 | 10:11



O casamento de Britney Spears com Sam Asghari segue dando o que falar! Dessa vez, a cantora revelou um detalhe bem inusitado do dia tão especial que ocorreu no último dia 9 de junho.

Através da sua conta oficial do Instagram, Britney postou um vídeo exclusivo do casamento e contou que usou a sua primeira calcinha de diamantes por baixo do paletó que vestiu após a cerimônia:

Viver é se doar... P.S. Não se preocupem, eu usei minha primeira calcinha de diamantes embaixo do meu blazer, espero não ter ofendido ninguém, escreveu ela na legenda.

Recentemente, Britney revelou que teve um ataque de pânico antes do casório, mas que no final deu tudo certo.