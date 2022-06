Alerta fofura! Enzo Celulari compartilha cliques inéditos do batizado da irmã no Cristo Redentor

12/06/2022 | 09:11



O termomêtro de fofura explodiu! Enzo Celulari compartilhou alguns cliques inéditos do batizado de sua irmã caçula, Chiara, de três meses de vida. A pequena é fruto do relacionamento de Edson Celulari com Karin Roepke.

Chiara foi batizada no Cristo Redentor. A cerimônia foi pequena, apenas para familiares. Além de Enzo, Sophia Raia também prestigiou a caçula no evento. Vale lembrar que os dois são frutos do primeiro casamento de Edson, com a atriz Claudia Raia.

Ao compartilhar seu registros da celebração, Enzo escreveu:

Batizei mais uma irmã. Que Deus te abençoe, ilumine e guarde, Chicca.