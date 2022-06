Maria Alice se recorda do avô e Virginia Fosenca se derrete

12/06/2022 | 09:11



As crianças vivem surpreendendo, e com Maria Alice, de um ano de idade, não é diferente. Recentemente, Virginia Fosenca compartilhou um vídeo emocionante do momento em que a filha se lembra do avô materno, Mário Serrão, que morreu em setembro de 2021.

Nas imagens, Maria vê um anel no dedo da mãe e diz:

- Vovô.

Emocionada, Virginia escreveu na legenda:

Sem acreditar que consegui registrar esse momento. O vovô Maria será sempre lembrado e amado por nós!! Pai, onde quer que esteja, saiba que te amamos muito.

Fofa, né?