Livro de autora de Santo André ensina a arte de contar histórias

Escrito por Regiane Ferreira Martins Harich, A Arte de Contar Histórias Não é um Bicho-de-Sete-Cabeças (Editora Ciência Moderna, 114 páginas, R$ 59) acaba de chegar aos pontos de venda. O livro pretende ser um guia a educadores interessados nas técnicas narrativas.



Dividida em vários capítulos, a obra discorre sobre a contação de histórias, como prática do professor de Educação Infantil, e as técnicas e delineamentos da apresentação das histórias para auxiliar no processo de aprendizagem.



Contar histórias contribui para o processo de ensino e fortalece vínculos sociais, educativos e afetivos. O processo ainda auxilia a criança no desenvolvimento de habilidades de leitura e sociais, da criatividade e da imaginação. “Os professores podem usar a contação de histórias como ferramenta para o desenvolvimento da criança”, diz o escritor Sérgio Simka, organizador do volume.



O livro, que também pode ser adquirido na versão digital, por R$ 35,40, aborda aspectos pedagógicos, mas também explora o lado lúdico da contação de histórias. Um dos capítulos fala que a prática “proporciona momentos mágicos”. A autora, que é assistente pedagógica da rede municipal de Santo André, discorre ainda sobre a origem dos contadores de histórias.



O processo de contar histórias, lembra Regiane, é democrático. “Pode acontecer no quarto, na biblioteca, na escola, na casa dos avós ou na de outros parentes. Pode ser durante viagens de trem, avião, carro ou transporte público. Para a leitura de um livro, não é preciso ter alguém ao lado, basta o barulhinho do virar das páginas”.<TL>