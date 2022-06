Do Diário do Grande ABC



12/06/2022



O Dia dos Namorados costuma ser uma data em que os casais, entre outras demonstrações de afeto, costumam relembrar as canções que marcaram as suas vidas. Não é por acaso que a cantora diademense Ana Cacimba decidiu lançar hoje clipe de Plural, single do seu próximo disco.



A canção inédita, que traz elementos de frevo à sonoridade da cantora, é um tributo às tradições carnavalescas e surgiu a partir de uma série de pesquisas sobre cultura popular. O clipe, que ficará disponível a partir das 17 horas no canal oficial da Ana Cacimba no YouTube (https://www.youtube.com/c/AnaCacimba), também reforça o seu lado romântico já que tem o amor como tema central.



“A ideia de lançar no Dia dos Namorados é justamente para atingir os corações apaixonados e trabalhar esse meu lado romântico que ainda havia sido muito trabalhado nas minhas músicas anteriores”, explica Ana.



Mas a canção, então, é direcionada apenas às pessoas que estão em um relacionamento sério? Ela discorda: “Apesar de ser uma data que exalta uniões estáveis, geralmente padronizadas, é claro que pensei também em quem está sozinho. O amor que exalto pode ser um amor de Carnaval, passageiro, ou até mesmo o amor pelo próprio Carnaval. Por que não?”, afirma a cantora.



A música Plural estará presente no disco Azeviche, que será lançado em julho e que contará com produção de Maurício Badé, que fez fama como músico e percussionista do grupo permambucano Mestre Ambrosio.



QUEM É ANA CACIMBA

Ana Carolina Correia de Assis, mais conhecida como Ana Cacimba, nasceu em Diadema no dia 18 de Junho de 1989. De família quilombola mineira, foi influenciada desde pequena pelos cantos de trabalho e rezas das mulheres da sua família.



Seu trabalho musical tem uma sonoridade bem brasileira com influências de diversos ritmos tradicionais, como ijexás, maculelês, sambas de roda, cocos de roda , cirandas, maracatu, jongo, congado, samba rural e caboclinho.



Ana lançou em abril do ano passado o seu primeiro EP, intitulado Cura, com auxílio da Lei Aldir Blanc de incentivo à cultura. Em agosto ela foi premiada no Festival Nacional da Canção, realizado em Minas Gerais.