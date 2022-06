Santo André perde da Portuguesa-RJ e fica mais distante da vaga

Anderson Fattori

12/06/2022 | 08:36



O Santo André tinha tudo para terminar a rodada da Série D do Campeonato Brasileiro dentro do G-4, grupo dos quatro times que avançam para a próxima fase. Tinha, porque em mais uma atuação abaixo do esperado, o Ramalhão perdeu por 1 a 0 para a ex-lanterna Portuguesa-RJ, que venceu pela primeira vez na competição. A partida foi disputada no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.



O único gol da partida foi anotado por Luan, aos 30 minutos do primeiro tempo, em momento da partida que o Santo André era melhor em campo e pressionava na tentativa de abrir o placar. Em vantagem, o time carioca se retrancou no restante da partida e suportou os avanços do Ramalhão, que não conseguiu o empate nem jogando com um a mais desde os 28 minutos do segundo tempo, quando Cafu, que tinha entrado a poucos minutos, foi expulso.



As melhores oportunidades do Santo André foram na reta final do duelo, mas Dioran, Eliandro e Kayan erraram o alvo.



Com a derrota, o Santo André ficou bem mais distante do G-4. Com oito pontos em nove partidas, o Ramalhão caiu para a vice-lanterna, enquanto que a Portuguesa, que era a última colocada no início da rodada, subiu para sexto, com nove pontos. O próximo desafio do Santo André no torneio será diante do Oeste, no próximo sábado, no Estádio Bruno Daniel.