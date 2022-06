São Bernardo FC faz grande jogo e goleia o Pérolas Negras: 4 a 0

Anderson Fattori

12/06/2022



O São Bernardo FC continua sobrando na Série D do Campeonato Brasileiro. Única equipe que ainda não sofreu gols na competição, o Tigre teve mais uma atuação consistente defensivamente e, desta vez, deslanchou ofensivamente. Foram quatro gols para cima do Pérolas Negras, do Rio de Janeiro, em duelo disputado no Estádio 1º de Maio. Com o resultado, o Tigre segue na ponta do Grupo A7, com 19 pontos.



A missão da equipe do Grande ABC foi facilitada pela expulsão do lateral-esquerdo Samuel Balbino, logo aos 19 minutos do primeiro tempo, quando o placar já apontava 1 a 0 para a equipe do Grande ABC, gol anotado por Felipe Diogo, com quatro minutos.



Com um jogador a mais e vantagem no placar, o São Bernardo se soltou, tocou a bola de um lado para o outro até encontrar os espaços na defesa do time carioca. Ainda antes do intervalo, Eduardo Diniz e Adenilson mandaram para a rede e ampliaram a vantagem do Tigre na partida: 3 a 0.



Na segunda etapa, o técnico Márcio Zanardi pôde, inclusive, dar descanso para alguns jogadores titulares e rodar os reservas, tamanha a facilidade da partida. O Pérolas Negras estava entregue no duelo.



Mesmo sem forçar muito, o São Bernardo chegou ao quarto gol aos 14 minutos da segunda etapa, com Hugo Sanches.



Após a partida, o volante Adenilson, que fez a primeira partida como titular, comemorou o gol, aos 44 minutos da etapa inicial. “Primeiro jogo como titular, feliz em estar no lugar certo para marcar o gol e homenagear a minha mulher, Gabriela, e meu filho que está para nascer”, celebrou o volante, que ressaltou o fato de o time, ontem, ter conseguido transformar as oportunidades criadas em gols. “Precisando fazer gols. A sequência é boa, mas faltava isso. Não só o ataque, mas todos os jogadores precisam participar ofensivamente”, finalizou Adenilson.