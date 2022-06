'Gigantes' dos EUA comandam virada sobre Brasil na Liga das Nações de vôlei

11/06/2022 | 17:39



Dois gigantes de mais de 2 metros e de 24 anos cada um comandaram a virada dos Estados Unidos sobre o Brasil por 3 sets a 1 pela terceira rodada da primeira fase da Liga das Nações de vôlei masculino, neste sábado, no ginásio Nilson Nelson, em Brasília (DF). As parciais foram de 21/25, 27/25, 25/20 e 25/20, em duas horas de jogo.

Esta foi a primeira derrota da equipe comandada por Renan Dal Zotto na competição. Antes, a seleção brasileira havia derrotado, sempre na capital federal, a Austrália (3 a 0) e a Eslovênia (3 a 1).

A Liga das Nações conta com os 16 melhores países do mundo. Este ano a competição será em duas fases. A primeira tem três etapas. As oito melhores desta fase se classificam para a fase final, entre 20 a 23 de julho, em Bolonha (Itália).

Atual campeão do torneio, o Brasil fecha a primeira fase da primeira etapa neste domingo diante da China, também em Brasília, às 10h. Na segunda etapa, a partir de 22 de junho, vai enfrentar, em Sofia, na Bulgária, Polônia (dia 22), Sérvia (23), Irã (24) e Bulgária (26).

PRIMEIRO SET

A partida ficou equilibrada até a metade do set. A partir daí o saque e o voleio brasileiro melhoraram e a equipe anfitriã abriu uma vantagem que chegou a 20 a 16. Depois, foi só administrar e fechar no segundo set point por 25 a 21, em 27 minutos. Alan marcou sete pontos e Rodrigo e Lucas anotaram outros cinco cada um para garantir o 1 a 0.

SEGUNDO SET

Os Estados Unidos ficaram concentrados por mais tempo e contaram com a força do oposto Hanes, de 2,08 metros, que marcou oito pontos (inclusive o que fechou o set) em 11 vezes em que atacou. Detalhe: antes do duelo contra o Brasil, Hanes, que atua no vôlei polonês, havia feito apenas cinco pontos em dois jogos.

O Brasil ainda salvou dois set points. O técnico Renan chegou a substituir o levantador Bruninho por Cachopa, mas não foi o suficiente: 27 a 25 para os norte-americanos.

TERCEIRO SET

O terceiro set seguiu o equilíbrio dos dois primeiros sets. Mas agora os Estados Unidos tiraram da cartola Tyler Mitchem, de 2,10 metros. Se Hanes pouco fez nessa parcial, Mitchem marcou seis pontos, sendo dois seguidos no serviço abrindo 22 a 17. Depois disso, os norte-americanos trataram de administrar para fechar por 25 a 20. Detalhe: nas duas primeiras partidas Mitchem, que joga no vôlei francês, anotara apenas 1 ponto.

QUARTO SET

Errando bem mais do que o normal, o Brasil não deu muito trabalho para os norte-americanos, que chegaram a abrir 18 a 14 após um ataque para fora de Alan. Com a vantagem, os EUA ainda perderam um match point, mas fecharam novamente por 25 a 20.

No final do jogo os maiores pontuadores foram Jake Hanes, com 19 pontos, e o brasileiro Alan, com 23. Mitchem, destaque do terceiro set, finalizou o confronto com 11 pontos.