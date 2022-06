Após quase um mês internado, Luciano Szafir tem alta hospitalar: -Voltando para casa

11/06/2022 | 16:10



Boas notícias! Após passar quase um mês internado, Luciano Szafir recebeu alta hospitalar neste sábado, dia 11. O ator havia sido internado para fazer uma cirurgia de retirada da bolsa de colostomia que precisava usar desde o ano passado em decorrência da Covid-19.

Após deixar o hospital, Luciano apareceu em seus Stories contando a novidade:

- Olá gente, tudo bem com vocês? Acabei de sair do hospital e estou voltando para casa.

Ele ainda falou sobre o Casa Szafir, que vai ao ar na tarde deste sábado.

- Hoje eu vou tentar assistir do carro, uma vez que não estou dirigindo, o Casa Szafir, às três e 15, na VTV, afiliada do SBT de Campinas. Não percam, hoje vai estar divertidíssimo com Gustavo Mendes. Um beijo, gente.

Luciano também lembrou que para quem não for de Campinas, basta acessar o YouTube para acompanhar o programa.