Melissa McCarthy revela ter chorado ao ouvir Halle Bailey cantando no set de A Pequena Sereia

11/06/2022 | 16:10



Como você já deve saber, o live-action de A Pequena Sereia está sendo filmado, e recentemente Melissa McCarthy, que irá dar vida à vilã Ursula, participou do programa Watch What Happens Live, no qual foi questionada sobre Halle Bailey, que interpreta Ariel.

- Como é a versão de Halle Bailey como Ariel em A Pequena Sereia, e teremos novas músicas nesta nova versão em live-action?

Melissa então revelou que chegou a chorar quando a ouviu cantando no set de filmagens!

- Primeiro, vão me matar por qualquer coisa que eu disser. A segunda coisa, nós estávamos no set e eles começaram a tocar a versão de Halle da música. Eu tive uma reação, não estranha, apenas avassaladora. É tão bonita, é diferente. Essa menina tem raízes e canta com o coração. E quando eu ouvi, havia uns sete de nós, e começamos a chorar. Ela é uma jovem notável.

Ao ver o vídeo na internet, Halley o publicou em seu Twitter, e escreveu:

Isso foi tão gentil, saudades de você, Melissa McCarthy.

Fofas, né?