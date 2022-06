Silvio Santos muda data do 'Troféu Imprensa', que será exibido no dia 15

11/06/2022 | 16:02



A 58ª edição do Troféu Imprensa será exibida na quarta-feira, 15, e não mais neste sábado, 11, como havia sido divulgado pela emissora. Silvio Santos comanda a atração a partir das 21h30, logo após a novela Poliana Moça.

Criado pelo jornalista Plácido Manaia Nunes, em 1958, o evento contempla os profissionais que mais se destacaram no cenário artístico do ano anterior.

Em decorrência da pandemia de covid-19, não houve Troféu Imprensa nos anos de 2020 e 2021.

Agora, com os premiados no palco, Silvio Santos distribui as estatuetas para aqueles que foram melhores em suas categorias no ano passado.

Outra novidade é que haverá a presença da plateia no estúdio do SBT.

No Troféu Imprensa, os três mais votados do público serão apresentados em ordem alfabética aos jurados, para que eles decidam o melhor. Já para o Troféu Internet, os favoritos foram escolhidos através de votação online.