Netflix divulga primeiro teaser de 'Dragon Age: Absolvição'

11/06/2022 | 15:30



Dragon Age: Absolvição, nova animação da Netflix, ganhou o primeiro teaser nesta sexta-feira, 10, durante a Geeked Week. A produção está prevista para chegar ao catálogo da plataforma de streaming em dezembro de 2022.

A série é baseada nos jogos da franquia Dragon Age, da desenvolvedora canadense BioWare. Ao todo, serão seis episódios na primeira temporada que prometem apresentar personagens inéditos do mundo dos games.

Com isso, seres como elfos, magos, cavaleiros e demônios deverão estar presentes no desenho. No entanto, ainda não há confirmações sobre os nomes do elenco de dubladores.