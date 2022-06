Foragido, Allan dos Santos participa de motociata de Bolsonaro nos EUA

11/06/2022 | 15:16



O blogueiro Allan dos Santos participou neste sábado, 11, de motociata em apoio ao governo federal com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, em Orlando. Estados Unidos. Ele é considerado foragido pela polícia brasileira.

Allan dos Santos teve a prisão preventiva decretada no ano passado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito do inquérito das milícias digitais.

Ele também é investigado por suposto envolvimento em financiamento de atos antidemocráticos.

Antes de participar da motociata, o blogueiro bolsonarista tirou fotos com apoiadores do presidente brasileiro.

Mais tarde, fará palestra no 1º Congresso Conservador da Flórida, que também contará com a presença remota do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho "Zero Três" do presidente.

Bolsonaro foi aos Estados Unidos participar da Cúpula das Américas e ter um encontro bilateral com o presidente norte-americano, Joe Biden.

Pela manhã, o chefe do Executivo inaugurou vice-consulado brasileiro em Orlando e esteve em evento evangélico. A motociata aconteceu antes do retorno previsto para Brasília ainda na noite deste sábado.