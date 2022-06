Lucas Lucco canta música gravada com Marilia Mendonça e desabafa: -Essa aí dói o coração

11/06/2022 | 15:11



Lucas Lucco esteve presente no Faustão na Band da última sexta-feira, dia 10, e dentre as canções apresentadas, ele cantou uma especial, gravada com Marilia Mendonça, intitulada Amava Nada. Antes da performance, ele lembrou de quando escreveu a música.

- Essa música eu acabei de lançar, e é uma música muito, muito especial porque eu a escrevi para cantar com a Marilia. Quando a gente se uniu, eu, o Samuel Deolli e o Edu [Moura], lá em casa, a gente queria escrever uma música para ela participar. Aí a gente fez essa música e no Facetime eu falei: Marilia, eu acho, não, eu tenho certeza que eu fiz a música para a gente cantar junto. Aí ela: Então me mostra. Aí a gente cantou na hora e ela falou assim: Isso aí é muito sucesso.

Em seguida, Faustão já o chamou para cantar a canção, mas antes, Lucco disse:

- Essa aí dói o coração. Vou até pegar minha cerveja.