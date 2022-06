Léo Santana conta que esperou seis anos por chance com Lore Improta

11/06/2022 | 15:00



Em celebração ao Dia dos Namorados, Serginho Groisman recebe no Altas Horas deste sábado, 11, casais de artistas que vão contar como se conheceram e histórias do relacionamento.

Entre as histórias, Léo Santana confessa que esperou por seis anos até, finalmente, ter uma oportunidade com Lore Improta. Na época em que se conheceram, a dançarina estava num outro relacionamento, mas Léo revela nunca ter perdido as esperanças.

Os atores Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros, que começaram a namorar quando formaram um casal na novela Alto Astral, de 2014, descobriram que, antes de o cupido entrar em ação, eles já se conheciam.

"Já tínhamos nos encontrado várias vezes. Estávamos nos mesmos lugares, mesmas festas. Só paramos para conversar e, de fato, nos conhecer quando trabalhamos juntos", diz Sérgio.

Paula Amorim e Breno Simões encontraram o amor ao participarem do BBB 18. Depois da convivência diária do confinamento, foi impossível ficarem separados, mesmo vivendo em locais diferentes.

Ela morava em Belo Horizonte (MG) e ele em Goiânia (GO). "A gente resolveu que o meio termo entre as cidades que era São Paulo. Juntamos as malas e viemos", revela Breno.

Já Nanda Costa e Lan Lanh vivem uma nova fase do relacionamento com a chegada das filhas Kim e Tiê. Além disso, a percussionista fala sobre a composição da música Duas Mães, criada como um presente de aniversário para Nanda.

Para embalar o clima de romance, a banda da edição é Rod Hanna, conhecida por suas canções e releituras do gênero disco music. Os cantores Duda Beat, Tayrone e a dupla Jane e Herondy completam as atrações musicais. O Altas Horas vai ao ar depois da novela Pantanal.