Rodrigo Garcia anuncia R$ 119 milhões em investimentos para obras em Santo André

Thaina Lana

Diário do Grande ABC



11/06/2022 | 12:32



Na manhã deste sábado (11), o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), anunciou série de investimentos para a cidade de Santo André. No total, o governo estadual irá empenhar de R$ 70 milhões para construção do Piscinão na Vila América, além de R$ 49 milhões para criação de equipamento de skate no município, obras de recapeamento e asfalto e reforma em centro de saúde.

O anúncio ocorreu durante evento de pré-candidatura a governador do Estado, realizado no Espaço Win, no bairro Campestre. O encontro reuniu autoridades regionais, como o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), vereadores e secretários municipais, além de representantes de diversos setores da sociedade civil.

Rodrigo Garcia segue neste sábado em agenda pela cidade andreense. Após o encontro no início da manhã, o gestor irá para o Jardim Santo André para realizar ao lado do prefeito Paulo Serra vistoria do programa Viver Melhor, iniciativa da Prefeitura e do governo do Estado voltada a melhorar a infraestrutura de residências de famílias de baixa renda. Por fim, o tucano irá almoçar no Arraial Solidário, evento localizado no Paço da cidade.