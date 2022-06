Eduardo Costa pede a mão de namorada em casamento

11/06/2022 | 11:10



Todo mundo sabe que Eduardo Costa está sempre causando, seja nas redes sociais ou até mesmo em entrevistas que participa. Mas de um tempo para cá, parece que o cantor deu uma sossegada e está mais calmo em relação as polêmicas.

E o que realmente chamou a atenção recentemente foi que na última sexta-feira, dia 10, o cantor pediu a mão da até então namorada, Mariana Polastreli, de 33 anos de idade em casamento. Isso mesmo, a influenciadora postou uma foto das mãos dos dois com uma aliança dourada nas redes sociais e escreveu:

Ele me pediu em casamento exatamente no dia do nosso primeiro ano juntos. Hoje é nosso dia 10, nosso primeiro um ano de todos os anos de nossas vidas. Noivamos exatamente na data que nos encontramos, e de lá pra cá não nos separamos por nenhum dia e em nome de Jesus por nossas escolhas ficaremos assim por toda nossa vida. Eu Amo você, meu amor e viveria cada momento, enfrentaria tudo novamente para estarmos aqui onde estamos. Tenho muito orgulho do Homem que você é e muito mais pelo que você tem se tornado. Obrigada por me fazer um ser humano melhor. Que Deus esteja sempre a nossa frente, derrubando Todo mal. Amo você pra sempre.

E nem demorou muito para que Eduardo Costa fosse até os comentários se declarar para a amada:

Obrigado por tudo minha vida. DEUS nos abençoe e guarde nossa família de todo o mal em nome de JESUS. Te amo.