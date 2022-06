Encontro de musas! Sheila Mello e Rosiane Pinheiro posam juntinhas nas redes sociais

11/06/2022 | 10:11



Se prepare, pois uma bomba de nostalgia vai bater na sua porta! Se você estava por dentro dos hits nos anos 90, definitivamente você conhece Sheila Mello e Rosiane Pinheiro. As duas musas estampavam as capas de todas as revistas da época, e quebraram a web ao se reencontrarem após quase dez anos.

As duas beldades posaram juntas na festa de aniversário do cantor Robson Paiva, que aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte. Sheila, como você deve se lembrar, era a famosa loira do É o Tchan, enquanto Rosiane era bailarina da Gang do Samba.

Na legenda, Pinheiro escreveu:

Quem aí já dançou com a gente? Olha esse reencontro maravilhoso que eu tive ontem aqui em natal! Após quase 10 anos sem ver essa loira de um carisma, beleza e energia surreal tive o prazer de rever a deusa Sheila Mello a nossa loira do tchan! Foi lindo nosso reencontro! Graças ao nosso amigo MARAVILHOSO que nos proporcionou esse momento lindo, Robson Paiva, obrigada por tudo eu amei estar com você, seus amigos e sua família.

Lindas, né?