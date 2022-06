Murilo Benício posta vídeo de clima descontraído dos bastidores de Pantanal

11/06/2022 | 10:11



Como você vem acompanhando, o elenco de Pantanal é super unido e alto-astral. E nos bastidores da novela, sempre que possível, os atores estão reunidos e compartilham algum tipo de registro nas redes sociais, seja um vídeo ou uma foto.

Durante a última sexta-feira, dia 10, Murilo Benício postou em seu Instagram um registro de um lindo pôr do Sol no Pantanal e logo em seguida postou o clima descontraído entre alguns atores enquanto eles improvisavam em uma dancinha com a música Eu tenho a senha, de João Gomes.

Além dele, Dira Paes que faz a Filó na trama também fez questão de mostrar em suas redes outra dancinha só que agora ao som da banda Jovem Dionísio, Acorda Pedrinho - que está bombando em todas as plataformas. Na legenda da publicação, a atriz escreveu:

A-cor-da, Joventino, hoje tem Pantanar.