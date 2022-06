Gabi Martins revela que encararia um relacionamento homoafetivo com muita naturalidade

11/06/2022 | 09:11



Gabi Martins é aquele tipo de pessoa que está disposta a se jogar em qualquer situação e não tem medo de encarar os tabus feitos pela sociedade. Em em uma entrevista para o Gshow, a ex-BBB que teve seu último término com Tierry revelou que encararia com naturalidade uma paixão por uma mulher.

- Já beijei amigas, mas nunca tive relação com mulher. Se no futuro eu tiver, não sou aquela pessoa que vai enlouquecer, não! Sou muito tranquila. Respeito todas as formas de amor. Defendo o amor livre. Sou hétero, mas se um dia me apaixonar por uma mulher, eu vou me entregar 100 por cento.

Mas é importante lembrar que no próximo domingo, dia 12, é comemorado o Dia dos Namorados e a cantora deixou claro que no entanto, quando voltar a namorar, um relacionamento aberto nãos será uma boa opção.

- Não viveria uma relação aberta. Não é o que eu gostaria. Sou ciumenta. Quando estou com a pessoa eu gosto de estar só com ela. Não gosto de dividir não.

Bom, cada um faz sua escolha e vai do outro aceitar ou não, não é mesmo!?