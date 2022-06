Volkswagen planeja dar férias coletivas para 3.000 funcionários

Beatriz Mirelle

Especial para o Diário



11/06/2022 | 07:33



A Volkswagen poderá colocar 3.000 trabalhadores da produção em férias coletivas, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A entidade afirma que os funcionários da planta de São Bernardo ficarão fora da fábrica por dez dias, entre 27 de junho a 7 de julho, por falta de peças e componentes eletrônicos para finalizar a produção dos veículos.



De acordo com a montadora, o que ocorre é a necessidade de protocolar o pedido de férias com antecedência. E que em momento próximo da data protocolada será verificado se haverá a necessidade de utilizar a ‘ferramenta de flexibilização’.



Em maio, a montadora colocou cerca de 2.500 metalúrgicos em férias coletivas por 20 dias pelo mesmo problema na cadeia de fornecimento de peças.



O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC cobra política industrial por parte do governo para amenizar essa escassez. O coordenador-geral da representação na Volks, José Roberto Nogueira da Silva, o Bigodinho, ressaltou que a falta de componentes tem impactado não só o ramo automotivo, mas todo setor industrial brasileiro.



“Este é um problema que vem afligindo não só a indústria automobilística. Toda a indústria nacional vem sendo impactada. Isso acaba atingindo diretamente os trabalhadores. A falta de política industrial e de desenvolvimento no País tem causado a desestruturação da cadeia produtiva nacional”, afirma.

O dirigente sindical também destacou que o acordo vigente na montadora, negociado entre Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e a empresa, permite que os trabalhadores tenham tranquilidade em relação aos empregos e garante previsibilidade sobre o futuro da fábrica.



“É muito importante neste momento termos um acordo de longo prazo que prevê situações como esta que vem perdurando a muito tempo. O acordo dá previsibilidade para trabalhadores se organizarem e também para a empresa pensar o futuro da planta”, diz Silva.



No momento, a Volkswagen conta com cerca de 8.200 trabalhadores, sendo 4.500 na produção.



MELHORA

Desde o último mês a indústria automobilística começa a dar sinais de recuperação. Em maio, pela primeira vez no ano, foi superada a marca de 200 mil veículos produzidos no País. Coincidentemente, foi em maio de 2021 que o setor começou a sofrer com a falta de semicondutores.



No Grande ABC, a Volks não é a única a ter problemas com a falta de suprimentos. General Motors, Mercedes e Scania também tiveram de recorrer a paradas estratégicas quando não tinham em estoque peças para finalizar os carros.