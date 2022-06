São Bernardo recebe edição do Festival de Carrinho de Rolimã

Da Redação



11/06/2022 | 00:01



Para resgatar momentos da infância, São Bernardo irá sediar mais uma edição do Festival de Carrinho de Rolimã, que será realizado ao lado do Ginásio Poliesportivo Adib Moyses Dib, na Avenida São Paulo, bairro Anchieta, tradicional local da feira livre aos sábados. O evento tem entrada gratuita e ocorrerá amanhã, das 9h às 15h, voltado a todos os públicos, sendo oportunidade para os jovens participarem desta atividade que marcou época.

O espaço próximo ao Poliesportivo será reservado exclusivamente para a atividade. Não é necessária inscrição prévia para participação no festival. A atividade chega a receber milhares de pessoas durante todo o período. A organização do evento sugere que os participantes levem seus próprios carrinhos de rolimã, mas quem não tiver o brinquedo poderá solicitar empréstimo gratuito para test drive ou fazer a compra em unidade móvel. Para garantia da segurança do público adepto, é obrigatório o uso de capacete. Caso contrário, haverá a disponibilização do equipamento para aluguel.

Relatos históricos apontam que os primeiros exemplares de carrinhos de rolimã foram construídos em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, no fim de década de 1960 e começo dos anos 1970. Os rolamentos, também conhecidos como rolimãs, eram obtidos em oficinas que faziam a manutenção nos carros. Já a parte de madeira era feita de sobra de caixas ou tábuas utilizadas em obras.

O evento de carrinho de rolimã antecede outra atividade importante em São Bernardo ligada à área de esportes: é o Arraiá Patins no Poliesportivo (Avenida Kennedy, 1.155, Anchieta). A ação ocorre na terça-feira, das 18h à 0h, para apaixonados por patins. A entrada é franca e é solicitado que as pessoas estejam a caráter desta data típica junina.