Bolsonaro: Telegram 'faz de tudo pela liberdade de expressão'

10/06/2022 | 20:33



O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, em transmissão ao vivo nas redes sociais, que o Telegram "faz de tudo pela liberdade de expressão". Representantes da plataforma foram recebidos pelo chefe do Executivo no Palácio do Planalto na última terça-feira em um encontro fora da agenda oficial. De acordo com o presidente, a conversa "foi muito saudável".

O Telegram foi a última rede social a fechar acordo com a Corte para ajudar no combate às fake news durante o processo eleitoral - e só cedeu após ter o funcionamento no País suspenso pelo ministro Alexandre de Moraes.

A ferramenta é o aplicativo preferido do bolsonarismo por ter regras de compartilhamento mais frouxas, inclusive de informações falsas. Apoiadores do presidente classificam a liberação como liberdade de expressão.