Atitudes para futuro sustentável

10/06/2022 | 23:59



Fatores ambientais e sociais têm se tornado cada vez mais necessários nos ambientes corporativos e governamentais. Por isso, muito se fala do conceito ESG (Environmental, Social and Governance – ambiental, social e governança) para adoção de melhores práticas nas relações de empresas e governos. Transformar o hoje para que o futuro seja melhor é urgente. É neste cenário, surgido com força nos últimos anos, que a Prodesp (Empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo) tem atribuído ainda mais importância à sustentabilidade em suas estratégias de negócio.



Para marcar a semana do meio ambiente e chamar a atenção sobre a necessidade da preservação do nosso planeta, realizamos ação interna de conscientização e de reforço a preceitos já adotados pela companhia. Também promovemos debates sobre novas ações e políticas sustentáveis. Somos empresa da indústria digital. Nosso maior impacto recai sobre o consumo de energia. Sobretudo em razão do nosso data center, um dos maiores da América Latina.



Nos últimos cinco anos adotamos medidas de eficiência, que se refletiram em redução de 12% no consumo de energia; 11% de água; e 35% das emissões de gases do efeito estufa. E em 2021, dentro do processo de adoção da tecnologia LED, destinamos para reciclagem e descarte correto de resíduos: 3.000 lâmpadas fluorescentes, 15,4 toneladas de sucata de papel branco e 9,2 toneladas de papelão.



São ações que reafirmam nossa responsabilidade ambiental. Como a certificação ISO 14001 (gestão ambiental), conquistada em 2010 e que quatro anos depois possibilitou sermos signatários do Pacto Global das Nações Unidas, a maior resolução de sustentabilidade corporativa do mundo. Além disso, em 2022 aderimos ao Acordo Ambiental São Paulo, iniciativa da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), em que empresas públicas ou privadas se comprometem, de forma voluntária, a reduzir suas emissões de gases do efeito estufa gradativamente até 2030.



Do ponto de vista ambiental, uma das soluções mais impactantes foi a adoção do SP Sem Papel pela administração pública estadual a partir de 2019. O programa, que visa eliminar a tramitação de impressos nas repartições públicas, já contabiliza mais de 43 milhões de documentos digitais. Na Prodesp temos a conexão com o futuro no nosso DNA. Para pensarmos em sustentabilidade a longo prazo é necessário agir desde já. Seguiremos fortalecendo a consciência ambiental da nossa empresa, ofertando cada vez mais produtos que contribuam para melhor gestão de recursos naturais. A tecnologia é ferramenta transformadora. Devemos usá-la para o bem do planeta e da sociedade.



André Arruda é presidente da Prodesp.



PALAVRA DO LEITOR

HM Diadema

É preocupante! Obra desse porte demora no mínimo cinco anos, se não for abandonada (Processo para construir hospital começa em 90 dias).

Gislene de Paula

do Facebook



Condenado

Sem contar que fui posta para fora do Palácio da Cerâmica (sede da Prefeitura de São Caetano) e agora seus secretários e assessores dizem que vão reformar minha sala, com meu nome com letras garrafais, e (pagar) o meu salário, que nunca é repassado (Justiça condena o governo de Auricchio por dirigir licitação).

Celia Regina Francisco

do Facebook



Guerra na Ucrânia

Joe Biden e Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) estão com medo da Rússia e deixaram a Ucrânia sozinha na guerra (Rússia provoca maior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra, diz Zelensky). Mas o motivo de a Rússia invadir a Ucrânia foi porque os Estados Unidos querem a Ucrânia na Otan, que foi feita para destruir a Rússia! Cadê os valentões do Ocidente? Estão latindo do lado de dentro do portão? Quem está matando os ucranianos é Zelenski, presidente da Ucrânia, que quer mamar nos Estados Unidos.

Douglas Oliveira

do Facebook



Museus

Dia desses estava assistindo a alguns vídeos de entrevistas e reportagens e pude me deliciar com Gilberto Passos Gil Moreira, nosso cantor, compositor e intérprete da MPB Gilberto Gil, trazendo colocação recheada de bom senso, sensibilidade e inteligência. Quando, no decorrer da entrevista, em tom de certa indignação e inconformismo, disse: ‘Nossos museus não são, nunca foram e jamais serão lugar de coisas velhas como historicamente pensam muitos, museu deve nos remeter a lugar de memórias.’ Vale muito a pena lembrar que Gilberto Gil já foi ministro da Cultura, morou fora nos tempos da sanguinária e satânica ditadura militar e hoje é integrante da Academia Brasileira de Letras, além de nos presentear com sua arte. Sempre é tempo de aprender, ensinar e/ou reeducar nossos adolescentes e jovens com sensatez.

Cecél Garcia

Santo André



Liberalismo

O saudoso e genial Roberto Campos, que, ao lado de Rui Barbosa, é o mais inteligente e culto político brasileiro de todos os tempos, disse o seguinte: ‘No meu dicionário, socialista é o cara que alardeia intenções e dispensa resultados, adora ser generoso com o dinheiro dos outros e prega igualdade social, mas se considera mais igual que os outros’. Acrescentaria outra frase dele, simples e objetiva: ‘No Brasil, a burrice tem passado glorioso e futuro promissor’. Não à toa, Roberto Campos e Rui Barbosa eram liberais. Defensores do verdadeiro liberalismo se tornaram ilhas em meio a oceano de mediocridade, corrupção, incompetência e, por isso, estamos fracos e quase indefesos. Tomara que um dia nos livremos das amarras do ‘esquerdista’ que vem enganando as almas ingênuas, com argumentos distorcidos há 20 anos, que só atrapalham o desenvolvimento. Até quando vamos conviver com a inércia?

Francisco Emídio Carneiro

São Bernardo



É arapuca!

O interlocutor me advertiu: ‘Não gosto de política!’. Mais ou menos como se dissesse ‘prefiro hip hop’, ‘prefiro sorvete’, ‘prefiro namorar’. Eu também não gosto, respondi; aliás, detesto ter que viver sob o modelo institucional e a política que temos. Convenhamos, gostar disso, gostar mesmo, a ponto de os preferir a tantas delícias da vida é até sinal de mau gosto. A política, porém, não perde sua importância em razão de nossos agrados e desagrados. Ela vai influenciar nossa vida desde a qualidade da educação até a sobrevivência na aposentadoria. Desde a concepção com ou sem aborto até a morte com ou sem direitos testamentários. É para lutar contra as deformidades que ensombrecem o céu da Pátria que acordo todo dia de manhã, não raro após algumas horas de inquietude e insônia.

Percival Puggina

Santana do Livramento (RS)