Divulgação do resultado primário do governo central continua suspensa

10/06/2022 | 15:46



O Ministério da Economia ainda não definiu a data de divulgação do resultado primário do governo central (Tesouro, Banco Central e Previdência) do mês de abril. A publicação do documento foi suspensa quando os servidores da categoria decidiram entrar em greve.

Na última terça-feira, 7, o servidores do Tesouro Nacional decidiram encerrar a greve, mas uma nova data para a publicação do Resultado do Tesouro ainda não foi definida.

A decisão de encerrar a greve, afirmou o presidente da Unacon Sindical, Bráulio Cerqueira, foi tomada após o anúncio do presidente Jair Bolsonaro (PL) de que não haverá reajustes para os servidores federais em 2022.