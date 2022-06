Filha de Joelma fala de internação da mãe e progresso no tratamento

10/06/2022 | 15:10



Natália Sarraff, filha de Joelma, usou as redes sociais nesta sexta-feira, dia 10, para tranquilizar os fãs da cantora. A artista foi internada no Hospital São Luiz, em São Paulo, depois de ser diagnosticada com esofagite, gastrite e edema. Mas, segundo sua filha, está passando bem e reagindo ao tratamento.

- Oi, turminha, tudo bem com vocês? Estou em casa hoje, tá? Vim aqui apenas para tranquilizar todo mundo, graças a Deus! Mamãe está bem, melhorando cada vez mais. O inchaço está bem também, está passando, e cada dia que passa, ela está mais forte, como sempre.

Em seguida, Natália falou mais sobre o progresso da mãe.

- Ela só tem que ficar em observação mesmo para se medicar direito, se alimentar bem, então fiquem despreocupados, beleza? Fiquem com coraçãozinho em paz, tranquilo, que a nossa guerreira continua firme e forte, guerreira como sempre!. Estou com olheira, nunca tive. Hoje vou ficar em casa e vou aproveitar para descansar.

No último boletim, divulgado nas redes sociais da cantora na quinta-feira, dia 9, os médicos disseram estar otimistas com a possibilidade de Joelma receber alta ainda no final de semana. Mas, apesar disso, a artista precisá passar alguns dias em repouso. As suspeitas são de que a cantora ainda esteja sofrendo com as sequelas da Covid-19.