A série The Boys é renovada para quarta temporada

10/06/2022 | 15:10



A Amazon Prime Video, anunciou a renovação da série The Boys para a quarta temporada. O anúncio aconteceu nesta sexta-feira, dia 10, e surpreendeu os fãs pela rapidez, pois a notícia veio apenas uma semana depois do lançamento da terceira temporada.

A série foi escrita por Erick Kripke, criador da também famosa produção, Supernatural. O header da Amazon Prime Video, Vernon Sanders, conversou com o portal DEADLINE e disse:

Desde nossa primeira conversa com Eric Kripke e a equipe criativa sobre a terceira temporada de The Boys , sabíamos que a série estava ficando ainda mais ousada ? um feito impressionante, considerando o grande sucesso da segunda temporada indicada ao Emmy. The Boys continua a ultrapassar os limites na narrativa, ao mesmo tempo em que se diverte incansavelmente e enfia a agulha na sátira social que parece muito real. Este mundo estilizado da série tem um alcance global incrível e a audiência do fim de semana de estreia é prova disso. Estamos imensamente orgulhosos do elenco e da equipe que gerou uma franquia para o Prime Video, e estamos ansiosos para trazer mais The Boys para nossos clientes.

Ao longo dos anos, a série conquistou uma legião de fãs. A trama conta ahistória de uma operação governamental, que começa a monitorar todos os super-heróis dos Estados Unidos. O grupo especial responsável pela monitoração faz parte da CIA e recebe o nome de The Boys.