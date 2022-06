William Bonner abre o jogo sobre suposta saída do Jornal Nacional: Não sei quem inventa esses boatos

10/06/2022 | 13:11



Abriu o jogo! William Bonner esclareceu os rumores de que poderia estar deixando o comando do Jornal Nacional. As informações são da colunista Cristina Padiglione.

Segundo Bonner, todos os seus planos profissionais estão focados no telejornal:

Meus planos profissionais estão todos concentrados no Jornal Nacional e em projetos do jornalismo da Globo para os quais fui e ainda vier a ser escalado. Estou completando nesses dias de junho exatos 36 anos na Globo e me sinto com energia e disposição para seguir por muito tempo no desempenho de um trabalho que considero de enorme relevância para o nosso país, disse.

O âncora ainda afirmou que não sabe quem é o responsável por criar esses boatos:

Não sei quem inventa esses boatos de que eu pretenderia sair da Globo, mas a intenção é óbvia: ganhar dinheiro ao levar pessoas a clicar no link enganoso. Meu nome e os de outros colegas da Globo têm sido usados sistematicamente com esse propósito por sites que vivem desse expediente baixo.

William Bonner recria cena de Rocky durante as férias

Bonner está curtindo uns dias de descanso nos EUA ao lado da sua esposa, Natasha Dantas. Animado com a viagem, o jornalista recriou uma das cenas do filme Rocky, de 1976, que mostra o lutador vivido por Sylvester Stallone subindo a enorme escadaria do Museu de Arte da Filadélfia.

Antes de postar o vídeo, Bonner contou que foi desafiado pela esposa:

- Quando a gente estava junto da estátua do Rocky, na Filadélfia, minha mulher falou assim pra mim: 'Duvido que você suba correndo a escadaria do Museu da Filadélfia, que nem o Rocky fez no filme, e lá em cima ainda comemore com pulinhos. Duvido!, contou ele.