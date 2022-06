Fotos do vestido de casamento de Britney Spears são divulgadas

10/06/2022 | 13:11



Nesta sexta-feira, dia 10, a Vogue Magazine fez a alegria dos curiosos de plantão ao divulgar imagens do vestido de noiva de Britney Spears. Em uma publicação nas redes sociais, a cantora e o marido Sam Asghari aparecem abraçadinhos e preparadíssimos para a cerimônia.

Super discreto e intimista, o casamento aconteceu na casa da artista em Thousand Oaks e contou com apenas 60 pessoas na lista de convidados. No Instagram, a revista exibiu três registros do evento, sendo um deles o belíssimo vestido de Britney exposto em um manequim.

A cerimônia contou com uma delicada decoração rosa e belíssimas joias nas mãos dos pombinhos, desenhadas pela joalheria de primeira linha, Stephanie Gottlieb. Segundo informações do Daily Mail, Spears usou dois anéis de casamento especialmente feitos para ela. Um deles, apresenta uma simples faixa de pedras redondas, enquanto o outro é um círculo de diamantes marquise, ambos cravejados em um metal prateado, provavelmente platina. Por outro lado, Sam usava apenas uma peça, que apresentava um design de dois tons, com um círculo de metal escovado no meio e uma banda metálica brilhante em ambos os lados.

Ainda conforme o jornal, a festa foi bem animada! Colocando a diversão em primeiro lugar, a cantora deixou o seu refinado vestido da Versace para usar apenas um blazer e exibir toda a sua habilidade de dança durante a recepção do casamento. Britney ainda tirou os sapatos e colocou suas pernas para jogo ao optar por não usar calças, deixando o bumbum de fora enquanto arrasava na pista.

Mais cedo na noite, a diva pop também usou um vestido vermelho curto combinado com salto branco e os cabelos loiros presos em um coque. Completamente tomados de alegria, os recém-casados dançaram juntinhos enquanto os convidados comemoravam. Para completar, a artista ainda foi vista toda sorridente abraçando Madonna, Drew Barrymore e Selena Gomez.