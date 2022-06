Ana Maria Braga se emociona com canção de Daniel durante o Mais Você

10/06/2022 | 13:11



Ana Maria Braga mostrou que é gente como a gente e se emociona com muita coisa. A apresentadora apareceu durante a manhã desta sexta-feira, dia 10, fazendo um programa mais do que especial ligado ao Dia dos Namorados que é comemorado no próximo domingo, dia 12.

A bonitona então recebeu o cantor Daniel que é um dos cantores sertanejos mais românticos de todos para tomar aquele velho e conhecido por todos - o café da manhã da Ana. E papo vai, papo vem, Ana Maria Braga então se emocionou muito enquanto o artista apresentou a música Estrela Perdida.

Tenho ainda o prazer de chorar por amor e por acreditar mesmo com dor de cotovelo, como você cantou agora. Pelas coisas que me fazem muito felizes por poder, aqui, no meu trabalho, encontrar amigos como você, é um presente.

A apresentadora fez questão de deixar claro que apesar de ter chorado, suas lágrimas eram de felicidade e não de tristeza.

Preciso agradecer a Deus todos os dias pela oportunidade que tenho de ser tão feliz, apesar de estar chorando.