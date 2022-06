Madonna e Britney Spears recriam selinho de apresentação em 2003 no casamento da Princesa do Pop

10/06/2022 | 13:11



Oops!... elas fizeram de novo! Britney Spears e Madonna levaram os fãs à loucura ao recriarem o beijo icônico da apresentação de 2003. Na última quinta-feira, dia 9, a Princesa do Pop se casou com Sam Asghari em Los Angeles, nos Estados Unidos, e a lista de convidados foi mais do que limitada. Entre amigos e pouquíssimos familiares, apenas 60 pessoas receberam o privilégio de participarem deste momento tão especial para o casal - e Madonna foi uma delas.

De acordo com a Vogue, os convidados caíram na pista de dança ao som de Toxic da noiva. Selena Gomez e Drew Barrymore mostraram o gingado e rolou até cover de Stars Are Blind com Paris Hilton. No entanto, o ponto alto da noite foi o selinho entre a Rainha e Princesa do Pop, que rolou quase 20 anos depois da cena protagonizada no VMA 2003.

Pensa que acabou? Segundo a revista People, não foi apenas a noiva que arrasou no look Versace, os convidados também confundiram o casamento com um desfile de moda. Selena Gomez decidiu usar um conjuntinho azul para destacar a beleza, Drew Barrymore optou por um vestido marrom e a cantora Madonna apareceu com o modelito todo colorido. Maria Menounos, Paris Hilton, Donatella Versace e o advogado da cantora, Mathew Rosengart, também marcaram presença no evento para felicitar o casal.