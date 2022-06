No hospital após cirurgia, pai de Anitta mostra bomba de dreno: - Me acordou de madrugada

10/06/2022 | 13:10



Sextou! Após dar um grande susto na filha ao desenvolver um AVC, descobrir um câncer no pulmão e passar por uma cirurgia delicada, o pai de Anitta usou as redes sociais nesta sexta-feira, dia 10, para mostrar a sua recuperação e comemorar a retirada do dreno.

Ainda internado no hospital, Mauro Machado gravou uma série de vídeos esbanjando alegria nos Stories do Instagram. Ele começou os registros mostrando a bomba de dreno ao seu lado e contou aos seguidores:

- Sextou! Sextou, São Paulo. Estou em Sampa ainda, treze dias. Essa bomba de dreno aqui não aguenta mais olhar para a minha cara. Me acordou de madrugada e falou: Vai embora para a casa! Doutora Ludhmila!

Em seguida, deu mais detalhes sobre a madrugada.

- Eu estava aqui dentro de madrugada. De repente, comecei a mexer para lá e para cá, tudo normal. A máquina apitou, os dados todos zerados, parou de sair gás, parou de sair dreno. Ai falei: Caramba, fiquei bom. Não dormi, acho que tinha algum guardião aqui. Quando amanheceu, falei o nome do médico e ele entrou para tirar o dreno. Gravei aqueles Stories de alegria, já tirei o dreno e agora tenho que desacelerar.

O Painitto ainda brincou sobre a ansiedade para voltar a tomar uma boa e velha cervejinha.

- O neurologista acabou de sair daqui, muito bom. Ele me autorizou a tomar daqui dois meses duas long necks por dia. Ainda tentei perguntar se não eram duas de 600, ele falou que não.

Esperamos que ele se recupere de vez logo!